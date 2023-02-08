Алиша Паркс – Ангелина Калинина 4:6 / 5:7

В австрийском Линце стартовал женский теннисный турнир категории WTA250. Среди его участниц есть одна украинка – первая ракетка страны Ангелина Калинина, пишет 24 канал.

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Уроженка Новой Каховки является одним из фавориток соревнования. Девушка сеялась под 4 номером и получила в первом круге непростую соперницу Алишу Паркс. Американка занимает 51-е место в рейтинге WTA.

Впрочем, Ангелина не заставила сомневаться в своем превосходстве. Первый сет она выиграла со счетом 6:4, а второй – 7:5. В течение игры, которая длилась менее двух часов, Калинина совершила три эйса и допустила три двойных ошибки.

Победа позволила Ангелине выйти в 1/8 финала. Там жеребьевка свела ее со 124 ракеткой мира Анной-Леной Фридзам из Германии. Поединок состоится 9 февраля около 11:00 по киевскому времени.

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В прошлом году украинка вылетела именно в стадии 1/8 финала от россиянки Кудерметовой. А вот в случае прохода немки сейчас Калинина может попасть на другую спортсменку из РФ Потапову, которая будет противостоять другой представительнице Германии Юле Немайер.