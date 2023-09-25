Ешлін Крюгер (США) – Ангеліна Калініна (Україна) 0:2 (3:6, 1:6)

Друга ракетка України успішно стартувала на турнірі в Токіо. Ангеліна зупинила переможну серію американської тенісистки, яка за тиждень до цього виграла титул WTA 250 в Осаці, пише 24 Канал.

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У першій половині стартового сету Крюгер намагалася нав'язувати боротьбу Калініній. Вона після рахунку 1:3 зробила брейк та зрівняла до 3:3, далі одразу віддала свою подачу, але в наступному геймі мала аж 4 брейк-поінти. Проте Калініна зібралася й надалі не залишала сумнівів щодо переможниці матчу.

Перший сет українка виграла з рахунком 6:3, а в другому її суперниця взяла тільки гейм престижу за рахунку 0:5.

Усього тенісистки провели на корті трішки більше однієї години. Калініна зробила 3 ейси при 5 подвійних помилках, реалізувала 5 із 6 брейк-поінтів та виграла 7 із 8 геймів на своїй подачі.

Далі Ангеліна Калініна зустрінеться з п'ятою сіяною Каролін Гарсією.

Довідка. Свій перший матч на турнірі Марта Костюк зіграє проти нейтральної Дар'ї Касаткіної. Матч відбудеться 26 вересня на раніше 4:00 за київським часом.

Дивіться відеоогляд матчу Крюгер – Калініна