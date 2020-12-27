Чемпионат мира 2006 года в Германии стал знаковым для Украины. Наша команда впервые сыграла на Мундиале и сразу дошла до 1/4 финала. Но дебютный матч "сине-желтых" оказался непростым.

В первой игре сборная Украины разгромно проиграла Испании со счетом 4:0. Большинство матча команда Олега Блохина играла в меньшинстве из-за удаления Владислава Ващука.

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Оказалось, что уже тогда Андрей Шевченко имел тренерские навыки. Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко в интервью ютуб-каналу "Футбольный Хейт" рассказал, как Шевченко тренировал команду перед игрой с Испанией.

Шевченко хотел перед Испанией удивить тактически

Калиниченко рассказал, что Шевченко договорился с тогдашним наставником "сине-желтых" Олегом Блохиным, что проведет тактическую подготовку.

Шева хотел перед Испанией удивить тактически. Шева уже прямо проводил тактические тренировки перед Испанией. Они договорились с Блохиным. Говорил, что очень важно сыграть против Испании тактически. Мы начали ходить, перемещаться. Перемещались-перемещались, доперемещались на 0:4. Блохин был очень недоволен этим фактом,

– сказал Калиниченко.

По словам Калиниченко, он понял Шевченко только в последнем для Украины матче на чемпионатах мира против Италии. Украинцы проиграли итальянцам в четвертьфинале (3:0).

Внимание. Сборная Украины до сих пор больше ни разу не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. Сейчас команду возглавляет именно Андрей Шевченко. Уже в марте 2020 года под его руководством сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2022 в Катаре.



Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Инфографика 24 канала