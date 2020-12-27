Доперемещались на 0:4: Калиниченко рассказал, как Шевченко на ЧМ-2006 тренировал сборную Украины
Чемпионат мира 2006 года в Германии стал знаковым для Украины. Наша команда впервые сыграла на Мундиале и сразу дошла до 1/4 финала. Но дебютный матч "сине-желтых" оказался непростым.
В первой игре сборная Украины разгромно проиграла Испании со счетом 4:0. Большинство матча команда Олега Блохина играла в меньшинстве из-за удаления Владислава Ващука.
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Оказалось, что уже тогда Андрей Шевченко имел тренерские навыки. Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко в интервью ютуб-каналу "Футбольный Хейт" рассказал, как Шевченко тренировал команду перед игрой с Испанией.
Шевченко хотел перед Испанией удивить тактически
Калиниченко рассказал, что Шевченко договорился с тогдашним наставником "сине-желтых" Олегом Блохиным, что проведет тактическую подготовку.
Шева хотел перед Испанией удивить тактически. Шева уже прямо проводил тактические тренировки перед Испанией. Они договорились с Блохиным. Говорил, что очень важно сыграть против Испании тактически. Мы начали ходить, перемещаться. Перемещались-перемещались, доперемещались на 0:4. Блохин был очень недоволен этим фактом,
– сказал Калиниченко.
По словам Калиниченко, он понял Шевченко только в последнем для Украины матче на чемпионатах мира против Италии. Украинцы проиграли итальянцам в четвертьфинале (3:0).
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Инфографика 24 канала
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