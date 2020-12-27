Допереміщались на 0:4: Калініченко розповів, як Шевченко на ЧС-2006 тренував збірну України
Чемпіонат світу 2006 року в Німеччині став знаковим для України. Наша команда вперше зіграла на Мундіалі й відразу дійшла до 1/4 фіналу. Та дебютний матч "синьо-жовтих" виявився гливким.
У першій грі збірна України розгромно програла Іспанії з рахунком 4:0. Більшість матчу команда Олега Блохіна грала в меншості через вилучення Владислава Ващука.
До речі Україна зберегла 24 місце у рейтингу ФІФА
Виявилося, що вже тоді Андрій Шевченко мав тренерські навички. Колишній футболіст збірної України Максим Калініченко в інтерв'ю ютуб-каналу "Футбольний Хейт" розповів, як Шевченко тренував команду перед грою з Іспанією.
Шевченко хотів перед Іспанією здивувати тактично
Калініченко розповів, що Шевченко домовився з тодішнім наставником "синьо-жовтих" Олегом Блохіним, що проведе тактичну підготовку.
Шева хотів перед Іспанією здивувати тактично. Шева вже прямо проводив тактичні тренування перед Іспанією. Вони домовилися з Блохіним. Говорив, що дуже важливо зіграти проти Іспанії тактично. Ми почали ходити, переміщатися. Переміщалися-переміщалися, допереміщались на 0:4. Блохін був дуже незадоволений цим фактом,
– сказав Калініченко.
За словами Калініченка, він зрозумів Шевченка тільки в останньому для України матчі на чемпіонатах світу проти Італії. Українці програли італійцям у чвертьфіналі (3:0).
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною
-
Вісім нокдаунів за п'ять раундів: The Ring назвав найкращий бій 2020 року – відео24 грудня 2020 , 18:02
-
Маленький плаксій: відомий промоутер відповів Ломаченку на заяву про нечесних суддів20 грудня 2020 , 17:44
-
Гравець збірної України взимку покине Динамо: є два претенденти з УПЛ21 грудня 2020 , 19:21