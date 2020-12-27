Чемпіонат світу 2006 року в Німеччині став знаковим для України. Наша команда вперше зіграла на Мундіалі й відразу дійшла до 1/4 фіналу. Та дебютний матч "синьо-жовтих" виявився гливким.

У першій грі збірна України розгромно програла Іспанії з рахунком 4:0. Більшість матчу команда Олега Блохіна грала в меншості через вилучення Владислава Ващука.

До речі Україна зберегла 24 місце у рейтингу ФІФА

Виявилося, що вже тоді Андрій Шевченко мав тренерські навички. Колишній футболіст збірної України Максим Калініченко в інтерв'ю ютуб-каналу "Футбольний Хейт" розповів, як Шевченко тренував команду перед грою з Іспанією.

Шевченко хотів перед Іспанією здивувати тактично

Калініченко розповів, що Шевченко домовився з тодішнім наставником "синьо-жовтих" Олегом Блохіним, що проведе тактичну підготовку.

Шева хотів перед Іспанією здивувати тактично. Шева вже прямо проводив тактичні тренування перед Іспанією. Вони домовилися з Блохіним. Говорив, що дуже важливо зіграти проти Іспанії тактично. Ми почали ходити, переміщатися. Переміщалися-переміщалися, допереміщались на 0:4. Блохін був дуже незадоволений цим фактом,

– сказав Калініченко.

За словами Калініченка, він зрозумів Шевченка тільки в останньому для України матчі на чемпіонатах світу проти Італії. Українці програли італійцям у чвертьфіналі (3:0).

До уваги. Збірна України досі більше жодного разу не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу. Наразі команду очолює саме Андрій Шевченко. Уже в березні 2020 року під його орудою збірна України стартує у відборі до ЧС-2022 у Катарі.



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Інфографіка 24 каналу