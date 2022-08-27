Старт в Германии: календарь матчей Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов

В четверг, 25 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона, в котором примет участие донецкий Шахтер.

Донецкая команда опубликовала календарь всех 6 туров. Подопечные Йовичевича начнут новый сезон-2022/2023 в ЛЧ 6 сентября в Германии матчем против РБ Лейпциг.

Читайте также Могло быть хуже, могло быть лучше, – Срна о жеребьевке группового раунда ЛЧ для Шахтера

Домашняя встреча состоится сразу через неделю, 14 сентября, против Селтика. Из-за полномасштабной российско-украинской войны еврокубковые матчи "горняки" не смогут принимать при поддержке родных трибун.

Домашние трибуны "горнякам" заменит стадион Войска Польского в Варшаве, вмещающий ориентировочно 32 тысячи зрителей.

Календарь матчей

1-й тур. 6 сентября, 22:00. Лейпциг – Шахтер

2-й тур. 14 сентября, 19:45. Шахтер – Селтик

3-й тур. 5 октября, 22:00. Реал – Шахтер

4-й тур. 11 октября, 22:00. Шахтер – Реал

5-й тур. 25 октября, 22:00. Селтик – Шахтер

6-й тур. 2 ноября, 19:45. Шахтер – Лейпциг

Напомним, что время проведения матчей группового этапа было сокращено из-за проведения Чемпионата мира в Катаре, начало которого запланировано на 20 ноября. В связи с этим шестой тур ЛЧ команды сыграют более чем на месяц раньше обычного.