Срна: Самое важное, чтобы получали удовольствие от игр

Результаты жеребьевки группового этапа определились 25 августа. "горняки" сразятся за выход в плей-офф с мадридским Реалом, немецким Лейпцигом и шотландским Селтиком.

Читайте также Вся моя жизнь связана с Реалом, – Йовичевич прокомментировал жребий Шахтера в Лиге чемпионов

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов легких групп не бывает. Будем драться до последнего. Реал Мадрид – это, конечно, Реал Мадрид. С Селтиком мы уже играли 18 и 15 лет назад. Лейпциг – хорошая команда. Поэтому скажем так: могло быть хуже, могло быть лучше,

– подчеркнул специалист.

"У нас молодая команда, новый тренер. Самое важное, чтобы получали удовольствие от ожидающих нас игр. К сожалению, полные трибуны не будут в Украине, но я уверен, что будут в Варшаве. Придет много наших болельщиков, украинцев – они заслуживают, как и вся Украина, чтобы мы показали хороший яркий футбол, чтобы они получали удовольствие от нашей игры", – сказал хорватский специалист.

Срна прокомментировала нынешнее состояние команд-соперниц.

"Лейпциг, как и мы, стартовал не так хорошо: у них два очка в трех играх. Селтик не смотрел, а Реал – это Реал. Будем анализировать. Сначала надо думать о Кривбассе, хорошо подготовиться. Потом Движение. А после этого будем думать о Лигу чемпионов", – добавил Срна.

Обратите внимание! Матч первого тура группы Лиги чемпионов Шахтер сыграет 6 или 7 сентября.

В первом туре УПЛ "горняки" расписали нулевую мировую (0:0) с Металлистом 1925 года. Впереди перед стартом в Лиге чемпионов команда Йовичевича сыграет против Кривбасса (28 августа) и Движения (2 сентября).