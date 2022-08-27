Донецька команда опублікувала календар усіх шести турів. Підопічні Йовічевіча розпочнуть новий сезон-2022/2023 у ЛЧ 6 вересня у Німеччині матчем проти РБ Лейпциг.

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Домашня зустріч відбудеться відразу через тиждень, 14 вересня, проти Селтіка. Через повномасштабно російсько-українську війну єврокубкові матчі "гірники" не зможуть приймати за підтримки рідних трибун.

Домашні трибуни "гірникам" замінить стадіон Війська Польського у Варшаві, котрий вміщує орієнтовно 32 тисячі глядачів.

Календар матчів

1-й тур. 6 вересня, 22:00. Лейпциг – Шахтар

2-й тур. 14 вересня, 19:45. Шахтар – Селтік

3-й тур. 5 жовтня, 22:00. Реал – Шахтар

4-й тур. 11 жовтня, 22:00. Шахтар – Реал

5-й тур. 25 жовтня, 22:00. Селтік – Шахтар

6-й тур. 2 листопада, 19:45. Шахтар – Лейпциг

Нагадаємо, що час проведення матчів групового етапу був скорочений через проведення Чемпіонату світу у Катарі, початок якого запланований на 20 листопада. У зв’язку з цим шостий тур ЛЧ команди зіграють більш ніж на місяць раніше, ніж зазвичай.