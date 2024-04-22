Помогают всей лигой: во Франции скорректировали календарь матчей из-за выступлений ПСЖ в ЛЧ

Две французские команды сейчас соревнуются в еврокубках. Руководство чемпионата Франции приняло решение, чтобы улучшить шансы клубов на победы в международных турнирах.

ПСЖ по результатам последнего поединка прошел в полуфинал Лиги чемпионов, а Марсель будет выступать в полуфинале Лиги Европы. Перед этим руководство чемпионата Франции решило дать командам дополнительный отдых.

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Календарь матчей Лиги 1 скорректировали

Поединки между ПСЖ и Лорьяном, Марселем и Ниццей, а также Лиллем и Монако перенесли на 24 апреля, чтобы дать командам-участникам еврокубков отдохнуть перед ответными матчами в международных турнирах.

ПСЖ и Марсель вышли в следующие этапы в еврокубках, а вот Лилль уступил Астон Вилле в Лиге конференций по результатам серии послематчевых пенальти и вылетел из турнира.

Такая инициатива сначала разозлила некоторые команды Лиги 1, но впоследствии ее положительно восприняли после побед ПСЖ и Марселя.

Руководство чемпионата Франции снова планирует перенести матчи. На этот раз поединки между ПСЖ и Ниццей, а также Марселя против Реймса состоятся 15 мая.

ПСЖ сыграет с дортмундской Боруссией первый матч 1 апреля в рамках полуфинала Лиги чемпионов. В то же время Марсель сыграет первый матч в полуфинале Лиги Европы с Аталантой 2 мая. Оба поединка состоятся в 22:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице Лиги 1 пока лидирует ПСЖ. Команда набрала 66 очков и отрывается от Монако на 11 баллов.