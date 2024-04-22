ПСЖ за результатами останнього поєдинку пройшло у півфінал Ліги чемпіонів, а Марсель виступатиме у півфіналі Ліги Європи. Перед цим керівництво чемпіонату Франції вирішило дати командам додатковий відпочинок.

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Календар матчів Ліги 1 скоригували

Поєдинки між ПСЖ та Лор'яном, Марселем і Ніццою, а також Ліллем і Монако перенесли на 24 квітня, щоб дати командам-учасникам єврокубків перепочити перед матчами-відповідями у міжнародних турнірах.

ПСЖ та Марсель вийшли до наступних етапів у єврокубках, а от Лілль поступився Астон Віллі в Лізі конференцій за результатами серії післяматчевих пенальті і вилетів з турніру.

Така ініціатива спочатку розлютила деякі команди Ліги 1, але згодом її позитивно сприйняли після перемог ПСЖ і Марселя.

Керівництво чемпіонату Франції знову планує перенести матчі. На цей раз поєдинки між ПСЖ та Ніццою, а також Марселя проти Реймс відбудуться 15 травня.

Нагадаємо. ПСЖ зіграє з дортмундською Боруссією перший матч 1 квітня в межах півфіналу Ліги чемпіонів. Водночас Марсель зіграє перший матч у півфіналі Ліги Європи з Аталантою 2 травня. Обидва поєдинки відбудуться о 22:00 за київським часом.

У турнірній таблиці Ліги 1 наразі лідирує ПСЖ. Команда набрала 66 очок і відривається від Монако на 11 балів.