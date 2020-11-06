Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 10, 11, 12, 13 турів Favbet Ліги сезону 2020/21 років. Останні матчі першого кола УПЛ будуть зіграні 13-го грудня.

Після першого кола команди УПЛ підуть на відпочинок. Сезон відновиться матчами у лютому 2021 року. Про це повідомляє 24 канал. До речі Чи зіграє лідер "Динамо" Шапаренко проти "Шахтаря": офіційне рішення УАФ 10-й тур 20 листопада (п'ятниця) Рух – Маріуполь 19:00 21 листопада (субота) Інгулець – Динамо 14:00 Шахтар – Олександрія 17:00 Олімпік – Зоря 19:30 22 листопада (неділя) Минай – Дніпро-1 14:00 Десна – Львів 17:00 Ворскла – Колос 19:30 11-й тур 27 листопада (п'ятниця) Львів – Маріуполь 19:00 28 листопада (субота) Олександрія – Рух 14:00 Динамо – Ворскла 17:00 Дніпро-1 – Шахтар 19:30 29 листопада (неділя) Минай – Зоря 14:00 Колос – Десна 17:00 Інгулець – Олімпік 19:30 12-й тур 5 грудня (субота) Львів – Інгулець 14:00 Шахтар – Минай 17:00 Маріуполь – Динамо 19:30 6 грудня (неділя) Олімпік – Рух 14:00 Десна – Ворскла 17:00 Зоря – Дніпро-1 17:00 Колос – Олександрія 19:30 13-й тур 11 грудня (п'ятниця) Олімпік – Львів 19:00 12 грудня (субота) Ворскла – Минай 14:00 Динамо – Колос 17:00 Рух – Дніпро-1 19:30 13 грудня (неділя) Інгулець – Шахтар 14:00 Десна – Маріуполь 17:00 Олександрія – Зоря 19:30