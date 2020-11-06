Затверджено дати матчів УПЛ до кінця 2020 року
Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 10, 11, 12, 13 турів Favbet Ліги сезону 2020/21 років. Останні матчі першого кола УПЛ будуть зіграні 13-го грудня.
Після першого кола команди УПЛ підуть на відпочинок. Сезон відновиться матчами у лютому 2021 року. Про це повідомляє 24 канал.
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10-й тур
20 листопада (п'ятниця)
Рух – Маріуполь 19:00
21 листопада (субота)
Інгулець – Динамо 14:00
Шахтар – Олександрія 17:00
Олімпік – Зоря 19:30
22 листопада (неділя)
Минай – Дніпро-1 14:00
Десна – Львів 17:00
Ворскла – Колос 19:30
11-й тур
27 листопада (п'ятниця)
Львів – Маріуполь 19:00
28 листопада (субота)
Олександрія – Рух 14:00
Динамо – Ворскла 17:00
Дніпро-1 – Шахтар 19:30
29 листопада (неділя)
Минай – Зоря 14:00
Колос – Десна 17:00
Інгулець – Олімпік 19:30
12-й тур
5 грудня (субота)
Львів – Інгулець 14:00
Шахтар – Минай 17:00
Маріуполь – Динамо 19:30
6 грудня (неділя)
Олімпік – Рух 14:00
Десна – Ворскла 17:00
Зоря – Дніпро-1 17:00
Колос – Олександрія 19:30
13-й тур
11 грудня (п'ятниця)
Олімпік – Львів 19:00
12 грудня (субота)
Ворскла – Минай 14:00
Динамо – Колос 17:00
Рух – Дніпро-1 19:30
13 грудня (неділя)
Інгулець – Шахтар 14:00
Десна – Маріуполь 17:00
Олександрія – Зоря 19:30
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