Расписание матчей Динамо на сборе в Турции: с кем сыграют киевляне
Киевское Динамо уже 29 января отправится на второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции. Киевляне узнали соперников по контрольным матчам.
Источник: Динамо
В рамках второй части зимней подготовки, которая продлится до 8 февраля, Динамо запланировало проведение пяти контрольных матчей.
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Соперники Динамо на сборе в Турции
- Лудогорец (Разград, Болгария) 30.01, 16: 00
- Динамо (Тбилиси, Грузия) 1.02, 16: 00
- ЦСКА 1948 (София, Болгария) 4.02, 16: 00
- Шкендия (Тетово, Северная Македония) 7.02, 16: 00
- БАТЭ (Борисов, Беларусь) 8.02, 10: 00
Недавно Динамо завершило первый сбор в ОАЭ. Там украинский клуб провел три матча. Динамо победило Шахтер Солигорск, проиграло Легии и сыграло вничью против сборной Иордании.
Первый официальный матч в 2021 году Динамо проведет 13 февраля против Олимпика в чемпионате Украины.
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