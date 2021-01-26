Киевское Динамо уже 29 января отправится на второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции. Киевляне узнали соперников по контрольным матчам.

Источник: Динамо

В рамках второй части зимней подготовки, которая продлится до 8 февраля, Динамо запланировало проведение пяти контрольных матчей.

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Соперники Динамо на сборе в Турции

Лудогорец (Разград, Болгария) 30.01, 16: 00

Динамо (Тбилиси, Грузия) 1.02, 16: 00

ЦСКА 1948 (София, Болгария) 4.02, 16: 00

Шкендия (Тетово, Северная Македония) 7.02, 16: 00

БАТЭ (Борисов, Беларусь) 8.02, 10: 00

Внимание. Болельщики смогут просматривать все спарринги Динамо в Турции в прямой трансляции на клубном ютуб-канале.

Недавно Динамо завершило первый сбор в ОАЭ. Там украинский клуб провел три матча. Динамо победило Шахтер Солигорск, проиграло Легии и сыграло вничью против сборной Иордании.

Первый официальный матч в 2021 году Динамо проведет 13 февраля против Олимпика в чемпионате Украины.