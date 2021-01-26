Розклад матчів Динамо на зборі в Туреччині: з ким зіграють кияни
Київське Динамо уже 29 січня вирушить на другий навчально-тренувальний збір, який пройде у Туреччині. Кияни дізналися суперників по контрольних матчах.
Джерело: Динамо
У рамках другої частини зимової підготовки, яка триватиме до 8 лютого, Динамо запланувало проведення п'яти контрольних матчів.
До речі Суркіс готовий продати Динамо
Суперники Динамо на зборі в Туреччині
- Лудогорець (Разград, Болгарія) 30.01, 16:00
- Динамо (Тбілісі, Грузія) 1.02, 16:00
- ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія) 4.02, 16:00
- Шкендія (Тетово, Північна Македонія) 7.02, 16:00
- БАТЕ (Борисов, Білорусь) 8.02, 10:00
Нещодавно Динамо завершило перший збір в ОАЕ. Там український клуб провів три матчі. Динамо перемогло Шахтар Солігорськ, програло Легії та зіграло внічию проти збірної Йорданії.
Перший офіційний матч у 2021 році Динамо проведе 13 лютого проти Олімпіка у чемпіонаті України.
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