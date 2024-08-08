Сколько заработал Хижняк за победу на Олимпиаде-2024: один из чеков будет от Усика

В ночь на 8 августа на Олимпийских играх-2024 в Париже завершились соревнования по боксу в весовой категории до 80 килограммов. Украинский боец Александр Хижняк в финале встречался с Нурбеком Оралбаем из Казахстана.

"Полтавский танк" одержал победу раздельным решением судей. После первых раундов между боксерами был полный паритет, поэтому все решила последняя 3-минутка, где судьи единогласно отдали победу Александру Хижняку – 5:0, пишет 24 Канал.

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Заслуженное вознаграждение

Этот успех стал не только осуществлением мечты для украинского боксера, но и позволил заработать кругленькую сумму. Он получит солидный чек не только от родной страны, но и олимпийского чемпиона-2012 Александра Усика.

Согласно постановлению правительства "Об установлении наград спортсменам Украины – чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам" Александр Хижняк за "золото" получит призовые в размере 125 тысяч долларов.

Кроме этого, на "Полтавского танка" ждет награда от чемпиона мира в хевивейте по версии WBC, WBA, WBO и IBO. Перед началом Олимпиады Александр Усик пообещал выплатить победителям Игр-2024 по боксу, которые представляют Украину, 80 тысяч долларов.

. За "серебро" Усик заплатил бы 70 тысяч долларов, а за "бронзу" – 50.

Поэтому в целом Александр Хижняк заработал 205 тысяч долларов – солидная сумма, на которую украинский чемпион точно заслужил.

Напомним, что это была уже вторая Олимпиада для "Полтавского танка" в карьере. На Играх в Токио он стал серебряным призером.