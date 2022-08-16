Жена Усика рассказала, на каком языке общаются в их семье
Источник:"Киевский торт"
Александр Усик уже несколько месяцев продолжает улучшать свой украинский, он общается с журналистами только государственным. Его жена Катери рассказала, на каком языке говорят в их семье.
Катарина: Хочу очень скоро вернуться в Украину
Недавно Екатерина Усик дала развернутое интервью, в котором рассказала о войне, жизни за границей и профессиональной карьере своего мужа. Во время разговора она говорила по-русски.
Стоит внимания Почему Усик принял бой с Джошуа и как война повлияла на бокс: интервью с промоутером Красюком
Я знаю, что ты можешь говорить по-украински. Давай через пол года, или, когда вы вернетесь, следующее интервью мы запишем уже на украинском? Ведь Саша говорит, что вы общаетесь с детьми на украинском.
Давай не через полгода, а раньше? Хочу очень скоро вернуться в Украину. Я стараюсь учить украинский. К сожалению, у меня мало практики сейчас, потому что я нахожусь за границей. С детьми говорим по-украински, Саша полностью перешел на украинский язык – у него неплохо получается.
Благородный поступок Усика
- Александр Усик 20 августа выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Бой состоится в Джидде, Саудовская Аравия.
- Украинский боксер за свой счет выкупил права на трансляцию реванша. Так что в Украине его смогут посмотреть бесплатно. По этой ссылке вы можете ознакомиться, где именно можно будет просмотреть сражение.
- Александр подчеркнул, что во время войны украинцам есть куда тратить деньги.
- Начало прямой трансляции реванша Усик – Джошуа намечено на 22:00. Однако само бой может начаться не раньше 23:00.
- Александр впервые будет защищать свои чемпионские титулы – WBA, WBO и IBF, отобранные у британца в сентябре 2021 года.