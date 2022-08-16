Жена Усика рассказала, на каком языке общаются в их семье

Александр Усик уже несколько месяцев продолжает улучшать свой украинский, он общается с журналистами только государственным. Его жена Катери рассказала, на каком языке говорят в их семье.

Катарина: Хочу очень скоро вернуться в Украину

Недавно Екатерина Усик дала развернутое интервью, в котором рассказала о войне, жизни за границей и профессиональной карьере своего мужа. Во время разговора она говорила по-русски.

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Я знаю, что ты можешь говорить по-украински. Давай через пол года, или, когда вы вернетесь, следующее интервью мы запишем уже на украинском? Ведь Саша говорит, что вы общаетесь с детьми на украинском.

Давай не через полгода, а раньше? Хочу очень скоро вернуться в Украину. Я стараюсь учить украинский. К сожалению, у меня мало практики сейчас, потому что я нахожусь за границей. С детьми говорим по-украински, Саша полностью перешел на украинский язык – у него неплохо получается.

Благородный поступок Усика