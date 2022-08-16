Катарина: Хочу дуже скоро повернутись в Україну

Нещодавно Катерина Усик дала розгорнуте інтерв'ю, в якому розповіла про війну, життя закордоном та професійну кар'єру свого чоловіка. Під час розмови вона говорила російською.

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Я знаю, що ти можеш говорити українською. Давай через пів року, чи, коли ви повернетесь, наступне інтерв’ю ми запишемо вже українською? Адже Саша каже, що ви спілкуєтесь з дітьми українською.

Давай не через пів року, а раніше? Хочу дуже скоро повернутись в Україну. Я намагаюсь вчити українську. На жаль, у мене мало практики зараз, бо я знаходжусь за кордоном. З дітьми говоримо українською, Саша повністю перейшов на українську мову – у нього непогано виходить.

Благородний вчинок Усика