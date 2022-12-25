Сборная Португалии получила отказ от одиозного тренера Ромы
Источник:Jornal de Noticias
Жозе Моуринью был одним из главных кандидатов на пост тренера сборной Португалии. Однако четвертьфиналист чемпионата мира-2022 получил отказ.
59-летний португальский специалист не захотел возглавить главную команду родной страны. Жозе Моуринью не намерен менять вектор работы на клубном уровне.
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Отказал родной сборной
У наставника действующий контракт с итальянской Ромой, который рассчитан до конца июня 2024 года. Моуринью серьезно настроенный отработал соглашение с "волками" до его окончания.
После 15 туров Рома идет на 7-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 27 очков. Столько же у шестой Аталанты, где играет Руслан Малиновский.
Ранее СМИ сообщали, что наставник и Федерации футбола Португалии уже провели предварительные переговоры, где сошлись во мнении, что Моуринью совмещать работу в сборной и клубе.
Напомним, что Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии после ЧМ-2022, где его подопечные. проиграли в четвертьфинале Марокко 1:0.
Тренерская карьера Жозе Моуринью
- До 2022 года включительно карьера Моуринью связана только на клубном уровне.
- Начинал свою карьеру в качестве помощника главного тренера Спортинга. Также в этой должности поработал в Порту и Барселоне. В каталонском клубе был переводчиком.
- В сентябре 2020 впервые стал главным тренером. Его первым серьезным вызовом стала работа во главе Бенфики.
- После чего Жозе возглавлял Лейрию, Порту, Челси, Интер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Рому.
- Самым длинным в его карьере был отрезок в лондонском Челси. Под его руководством "аристократы" сыграли 184 матча.
- Привел всех клубы, которыми руководил, в 35 трофеев.