Клуб Трубина нацелился на лидера Шахтера: удивит ли предложенная сумма "горняков"

Бенфика готовит первое предложение по трансферу Георгия Судакова. Игрок Шахтера может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Шахтер готовится к продаже Георгия Судакова. Бенфика один из клубов, который заинтересован в трансфере украинца.

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Судаков может перейти в Бенфику

Португальский клуб собирается предложить Шахтеру трансфер Георгия Судакова. По имеющейся информации, сумма сделки будет составлять 30 миллионов евро.

Напомним, что недавно Судаков подписал новый контракт с Шахтером, где "горняки" прописали полузащитнику 150 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценил украинского полузащитника в 25 миллионов евро.

В Бенфике сейчас играет экс-голкипер Шахтера – Анатолий Трубин, который перешел туда летом 2023 года. Сейчас лиссабонский клуб занимает 2 позицию в Примейра-Лиге.

На атакующего полузащитника претендуют еще Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Вест Хэм Юнайтед, Астон Вилла, а также еще несколько клубов с "глубокими" карманами. Впервые появились слухи, что за полузащитником следят Бавария, Байер и ПСЖ. Виктор Вацко утверждал , что активнее всего Судаковым интересуется Ливерпуль.

Судаков является одним из ключевых игроков Шахтера. "Горняки" сейчас претендуют на кубок Украины и чемпионство УПЛ. Всего в сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за Шахтер в УПЛ 16 матчей, где он забил 3 гола и отметился одной голевой передачей. Также по одному мячу Судаков забил в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.