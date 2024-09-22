В конце сезона-2023/2024 Шахтер и Ярослав Ракицкий договорились не продлевать соглашение. Планировалось, что футболист будет искать себе новую команду на правах свободного агента.

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Какой клуб хочет приобрести Ракицкий

Бывший центральный защитник "горняков" готовится приобрести ФК Мариуполь, который сейчас играет в Первой лиге. Известно, что игрокам этой команды уже несколько месяцев не выплачивают заработной платы.

Мариупольская команда сейчас занимает 6-ю позицию в турнирной таблице.

Напомним, что ранее ходили слухи, что Ярослава Ракицкого хочет подписать Металлист 1925, однако руководство клуба опровергло эту информацию. Пока неизвестно, планирует ли игрок продолжать свою футбольную карьеру.