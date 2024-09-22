Наприкінці сезону-2023/2024 Шахтар та Ярослав Ракіцький домовилися не продовжувати угоду. Планувалося, що футболіст шукатиме собі нову команду на правах вільного агента.

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Який клуб хоче придбати Ракіцький

Колишній центральний захисник "гірників" готується придбати ФК Маріуполь, який зараз грає в Першій лізі. Відомо, що гравцям цієї команди вже кілька місяців не виплачують заробітної плати.

Маріупольська команда наразі посідає 6-ту позицію в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що раніше ходили чутки, що Ярослава Ракіцького хоче підписати Металіст 1925, однак керівництво клубу спростувало цю інформацію. Наразі невідомо, чи планує гравець продовжувати свою футбольну кар'єру.