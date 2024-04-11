Заинтересованность со стороны французского клуба: талантливый футболист может покинуть Динамо

Назар Волошин заинтересовал клуб Лиги 1. Игрок попал в шорт-лист на летнее усиление команды.

Вингер Динамо привлек внимание клуба-середняка чемпионата Франции. Команда надеется на усиление.

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Французский клуб проявляет активный интерес к Назару Волошину

Хавбек Динамо попал в шорт-лист Страсбура на летнее усиление команды.

На контракте у французского клуба уже находится один украинец – Эдуард Соболь, который сейчас выступает на правах аренды за бельгийский Генк.

Страсбур занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 балла. За последние 5 матчей команда имеет 2 победы, 1 поражение и 2 раза сыграли в ничью.

В сезоне-2023/2024 УПЛ Назар Волошин вышел на поле в 18 матчах, забил 5 мячей и отметился 5 ассистами. Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро. Контракт 20-летнего игрока в Динамо заканчивается через три года.

Динамо держится на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ. Киевляне сейчас имеют 45 очков, отставая от лидера на 4 балла. 13 апреля Динамо сыграет на выезде с Александрией. Матч начнется в 15:30.

Карьера Назара Волошина: главное