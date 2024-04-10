Недавно появились слухи, что Ярмоленко пропустил тренировку Динамо из-за рецидива травмы. Андрей Шахов прокомментировал эту ситуацию.

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Динамо опровергло слухи о рецидиве у Ярмоленко

Шахов написал, что никакого рецидива нет и Ярмоленко просто восстанавливается.

Никакого рецидива у Андрея Ярмоленко нет. Плановое восстановление, из-за чего сегодня он занимался индивидуально. Больше информации о подготовке будет позже на официальном сайте клуба,

– отметил пресс-атташе Динамо.

Напомним. Ранее Андрей пропустил 4 месяца из-за травмы. Он получил травму колена в начале октября 2023 года.

Сейчас Динамо занимает 3 позицию в турнирной таблице УПЛ, получив 45 очков. Киевляне отстают от лидера на 4 балла и на 2 очка от Кривбасса. Следующий матч Динамо сыграет 13 апреля на выезде с Александрией. Поединок начнется в 15:30.

Возвращение Ярмоленко в Динамо