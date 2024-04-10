Недавно появились слухи, что Ярмоленко пропустил тренировку Динамо из-за рецидива травмы. Андрей Шахов прокомментировал эту ситуацию.
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Динамо опровергло слухи о рецидиве у Ярмоленко
Шахов написал, что никакого рецидива нет и Ярмоленко просто восстанавливается.
Никакого рецидива у Андрея Ярмоленко нет. Плановое восстановление, из-за чего сегодня он занимался индивидуально. Больше информации о подготовке будет позже на официальном сайте клуба,
– отметил пресс-атташе Динамо.
Сейчас Динамо занимает 3 позицию в турнирной таблице УПЛ, получив 45 очков. Киевляне отстают от лидера на 4 балла и на 2 очка от Кривбасса. Следующий матч Динамо сыграет 13 апреля на выезде с Александрией. Поединок начнется в 15:30.
Возвращение Ярмоленко в Динамо
- Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе Динамо в феврале 2024 года.
- С возвращением на футбольное поле Андрей начал демонстрировать хорошие результаты в игре.
- В сезоне-2023/2024 УПЛ Ярмоленко провел 9 матчей, забил 6 голов и отметился 2-мя голевыми передачами.