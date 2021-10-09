В какой форме сыграют Украина и Финляндия матч отбора на ЧМ-2022: фото

9 октября 2021 , 16:37
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Источник:

УАФ

В субботу, 9 октября, сборная Украины в матче отбора на ЧМ-2022 на выезде сыграет с Финляндией. Стали известны формы, в которых сыграют команды.

Начало – в 19:00 по Киеву. Финны выйдут на поле в домашнем, белом комплекте, а Украина – в гостевом, синем.

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Формы Украины и Финляндии на матч 9 октября / Фото УАФ

Финляндия – Украина: перед матчем

  • Обе команды к матчу подходят в равных условиях. У Украины и Финляндии по 5 очков и обе идут на 2-й и 3-й позициях соответственно.
  • В последнем матче эти национальные команды расписали мировую 1:1. Единственный гол в футболке Украины забил Жуниор Мораес.
Автор: Юрій Семенюк