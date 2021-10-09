В нее вошли 23 игрока – наставник сборной Украины Александр Петраков отцепил только полузащитника Александра Пихаленка, который был вызван в сборную впервые.
К слову Все или ничего: прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Финляндия – Украина
Заявка сборной Украины
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тимчик, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца, Караваев
Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.
- Обе команды к матчу подходят в равных условиях. Украина и Финляндия имеют по 5 очков и идут на 2-й и 3-й позициях соответственно.
- В последнем матче эти национальные команды расписали мировую 1:1. Единственный гол в футболке Украины забил Жуниор Мораес.