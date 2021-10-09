В нее вошли 23 игрока – наставник сборной Украины Александр Петраков отцепил только полузащитника Александра Пихаленка, который был вызван в сборную впервые.

К слову Все или ничего: прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Финляндия – Украина

Заявка сборной Украины

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тимчик, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца, Караваев

Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.

Матч Финляндия – Украина состоится в субботу, 9 октября. Стартовый свисток испанского арбитра прозвучит в 19:00.