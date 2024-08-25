Новый вариант для Ваната: лучшим бомбардиром УПЛ заинтересовался клуб, где играет россиянин

Нападающим киевского Динамо заинтересовался еще один клуб Ла Лиги. Речь идет о клубе, в котором сейчас играет российский футболист.

Ранее Владиславом Ванатом уже интересовался уже интересовался испанским "Бетисом". Теперь еще одна команда Ла Лиги начала пристально следить за лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона.

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Какой испанский клуб интересуется Ванатом

Бомбардир киевского Динамо попал "на радары" Реала Сосьедад из Сан-Себастьяна.

В сезоне-2023/2024 клуб Ла Лиги осуществил трансфер российского игрока. Реал Сосьедад подписал Арсена Захаряна.

Справка. В прошлом сезоне Реал Сосьедад занял шестую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Команда в итоге набрала 60 баллов и вышла в групповой этап Лиги Европы.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Владислав Ванат сыграл за Динамо 30 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Кроме Бетиса, игроком киевлян интересуется также итальянский Интер.