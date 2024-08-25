Раніше Владиславом Ванатом вже цікавився іспанський Бетіс. Відтепер ще одна команда Ла Ліги почала пильно стежити за найкращим бомбардиром УПЛ минулого сезону.

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Який іспанський клуб цікавиться Ванатом

Бомбардир київського Динамо потрапив "на радари" Реала Сосьєдад з Сан-Себастьяна.

У сезоні-2023/2024 клуб Ла Ліги здійснив трансфер російського гравця. Реал Сосьєдад підписав Арсена Захаряна.

Довідка. У минулому сезоні Реал Сосьєдад посів шосту позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Команда у підсумку набрала 60 балів і вийшла у груповий етап Ліги Європи.

Відзначимо, що у сезоні-2023/2024 Владислав Ванат зіграв за Динамо 30 матчів, у яких забив 14 голів і віддав 10 результативних передач. Окрім Бетіса, гравцем киян цікавиться також італійський Інтер.