Мирча Луческу рассматривает возможность покинуть сборную Румынии. Окончательное решение относительно будущего на посту главного тренера национальной команды, специалист примет после матчей Лиги наций.

Читайте также Академия Динамо попала в десятку лучших в Европе

С чем связано решение Луческу

Румынский специалист признался близким для себя людям, что планирует покинуть тренерский мостик сборной после Лиги наций. Это произойдет до отбора на чемпионат мира-2026.

Это может произойти в ближайшие три месяца, после осенних матчей сборных. Если румыны не выиграют свою группу экс-тренера Шахтера и Динамо ждет отставка.

Интересно. Мирча Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии. До этого специалист руководил национальной командой в начале своей карьеры. Тогда в 1984 году румыны вышли впервые на Евро.

Напомним, что национальная сборная Румынии сыграет в группе С2 Лиги наций. Противостоять подопечным Мирчи Луческу будут Косово, Литва и Кипр.