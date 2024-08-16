Сообщают, что нападающий Динамо Владислав Ванат попал в сферу интересов миланского Интера. Чемпион Италии прошлого сезона всерьез рассматривают трансфер украинца.

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Интерес к Ванату со стороны Интера

Молодой нападающий киевлян Владислав Ванат – воспитанник академии Динамо. Контракт 22-летнего футболиста действителен до 2027 года. В этом сезоне игрок уже сыграл в четырех матчках квалификации Лиги чемпионов – нападающий забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

"Нерадзурри" планируют подписать украинца для усиления атакующего звена команды. Первый матч в Серии А "сине-черные" сыграют 17 августа против команды другого украинца Руслана Малиновского – Дженоа.

Команда Александра Шовковского сыграет 17 августа в УПЛ против Карпат, а затем первый матч плей-офф Лиги чемпионов с австрийским Зальцбургом.