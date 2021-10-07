Критика украинских фанатов

Лидер сборной Украины смотрел за матчем с трибун. Футболист Манчестер Сити продолжает свое восстановление от травмы, которую получил в матче Лиги чемпионов с Лейпцигом. Однако Александр Зинченко был не один. Компанию ему составил один из лучших бойцов планеты из России, который уже завершил карьеру, Хабиб Нурмагомедов.

С чего все началось Зинченко в компании российского бойца Хабиба посетил матч Манчестер Сити: фото и видео

Украинец выложил фотографию с Хабибом на своей странице в инстаграме и получил море критики в свой адрес от фанатов. Отметим, что видео с Зинченко выложил сам российский боец в своем инстаграме. Украинцы шокированы, почему Зинченко сделал фото со спортсменом, который выступал за страну-агрессора. Болельщики не оценили такого поступка Александра, предложив еще "поцеловаться с Кадыровым".

Хабиб Нурмагомедов является страстным сторонником президента Чечни Рамзана Кадырова.

Критика от фанатов / Скриншот из instagram.com/zinchenko_96

"Вы вообще думаете своей головой?"

Подписчики футболиста разозлились не на шутку. Один из фанатов спросил Зинченко: "Вы вообще думаете своей головой, или вам абсолютно все равно на то, кто эти люди?".

Болельщики вспомнили игроку, что он выступает под "сине-желтым" флагом, поэтому не следовало делать и публично выставлять такие фото с российским спортсменом.

Саня, и ты туда же? Ну, не зашкваривайся ты так, имей уважение к гражданам своей страны, особенно к тем, кто погиб от агрессии "братских" соседей, которых прославляет этот черт. Ты играешь за сборную, под нашими гербом и флагом защищаешь честь страны. Нельзя брататься с представителями оккупантов, особенно публично,

– написал один из подписчиков Александра в инстаграме.

Вспомнили фанаты в комментариях и поступок Романа Яремчука и Виталия Миколенко. Футболисты на отдыхе сделали совместную фотографию с российским рэпером Бастой.