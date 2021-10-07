Критика украинских фанатов
Лидер сборной Украины смотрел за матчем с трибун. Футболист Манчестер Сити продолжает свое восстановление от травмы, которую получил в матче Лиги чемпионов с Лейпцигом. Однако Александр Зинченко был не один. Компанию ему составил один из лучших бойцов планеты из России, который уже завершил карьеру, Хабиб Нурмагомедов.
С чего все началось Зинченко в компании российского бойца Хабиба посетил матч Манчестер Сити: фото и видео
Украинец выложил фотографию с Хабибом на своей странице в инстаграме и получил море критики в свой адрес от фанатов. Отметим, что видео с Зинченко выложил сам российский боец в своем инстаграме. Украинцы шокированы, почему Зинченко сделал фото со спортсменом, который выступал за страну-агрессора. Болельщики не оценили такого поступка Александра, предложив еще "поцеловаться с Кадыровым".
- Хабиб Нурмагомедов является страстным сторонником президента Чечни Рамзана Кадырова.
Критика от фанатов / Скриншот из instagram.com/zinchenko_96
"Вы вообще думаете своей головой?"
Подписчики футболиста разозлились не на шутку. Один из фанатов спросил Зинченко: "Вы вообще думаете своей головой, или вам абсолютно все равно на то, кто эти люди?".
Болельщики вспомнили игроку, что он выступает под "сине-желтым" флагом, поэтому не следовало делать и публично выставлять такие фото с российским спортсменом.
Саня, и ты туда же? Ну, не зашкваривайся ты так, имей уважение к гражданам своей страны, особенно к тем, кто погиб от агрессии "братских" соседей, которых прославляет этот черт. Ты играешь за сборную, под нашими гербом и флагом защищаешь честь страны. Нельзя брататься с представителями оккупантов, особенно публично,
– написал один из подписчиков Александра в инстаграме.
Вспомнили фанаты в комментариях и поступок Романа Яремчука и Виталия Миколенко. Футболисты на отдыхе сделали совместную фотографию с российским рэпером Бастой.
- Отметим, что Хабиб завершил свою карьеру после победного поединка над Джастином Гейджи. Нурмагомедов принял такое сложное решение после смерти отца, который был его тренером. Об этом попросила его мать, она не могла следить за боями сына не под руководством отца. Хабиб сдержал свое слово.
- Мечта его умершего отца в 30 побед так и не осуществилась.