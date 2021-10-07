Критика українських фанатів

Лідер збірної України дивився за матчем із трибун. Футболіст Манчестер Сіті продовжує своє відновлення від травми, яку отримав у матчі Ліги чемпіонів з Лейпцигом. Однак Олександр Зінченко був не сам. Компанію йому склав один із найкращих бійців планети з Росії, який вже завершив кар'єру, Хабіб Нурмагомедов.

З чого все почалось Зінченко у компанії російського бійця Хабіба відвідав матч Манчестер Сіті: фото та відео

Українець виклав світлину з Хабібом на своїй сторінці в інстаграмі та отримав море критики на свою адресу від фанатів. Відзначимо, що відео із Зінченком виклав сам російський боєць у своєму інстаграмі. Українці шоковані, чому Зінченко зробив фото зі спортсменом, який виступав за країну-агресора. Уболівальники не оцінили такого вчинку Олександра, запропонувавши ще "поцілуватися з Кадировим".

Хабіб Нурмагомедов є палким прихильником президента Чечні Рамзана Кадирова.

Критика від фанатів / Скриншот із instagram.com/zinchenko_96

"Ви взагалі думаєте своєю головою?"

Підписники футболіста розлютились не на жарт. Один із фанатів запитав Зінченка: "Ви взагалі думаєте своєю головою, чи вам абсолютно однаково на те, хто ці люди?".

Уболівальники пригадали гравцю, що він виступає під "синьо-жовтим" прапором, тому не слід було робити та публічно виставляти такі фото з російським спортсменом.

Саню, і ти туди ж? Ну, не зашкварюйся ти так, май повагу до громадян своєї країни, особливо до тих, хто загинув від агресії "братніх" сусідів, яких прославляє цей чорт. Ти граєш за збірну, під нашими гербом і прапором захищаєш честь країни. Не можна брататися з представниками окупантів, особливо публічно,

– написав один із підписників Олександра в інстаграмі.

Пригадали фанати у коментарях і вчинок Романа Яремчука та Віталія Миколенка. Футболісти на відпочинку зробили спільну світлину з російським репером Бастою.