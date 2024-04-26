Анчелотти дал обещание Лунину на фоне слухов о возвращении Куртуа в матче Лиги чемпионов

В последние дни все больше слухов появляется о возвращении Тибо Куртуа в ворота Реала. В мадридском клубе решили прокомментировать инсайды, а главный тренер Карло Анчелотти провел разговор с Андреем Луниным.

Была информация, что Тибо Куртуа займет место в воротах Реала в ответном матче в рамках полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Также ожидалось, что возвращение бельгийца состоится к матчу Ла Лиги против Кадиса (4 мая). Однако наставник "сливочных" решил расставить все точки над "і".

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Анчелотти рассчитывает на Лунина

Карло Анчелотти успокоил Андрея Лунина, который проводит не только свой лучший сезон в Реале, но и, возможно, во всей своей футбольной карьере.

В текущем сезоне-2023/2024 Лунин уже провел за Реал 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и провел 12 "сухих" встреч.

Наставник "сливочных" пообещал украинскому голкиперу, что тот выйдет в старте в обоих полуфинальных матчах Лиги чемпионов против Баварии, а также сыграет в финале ЛЧ, если Реал туда пробьется. Коуч заверил, что полностью доверяет украинцу, который прекрасно заменил травмированного Куртуа и выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

Первая встреча с Баварией состоится 30 апреля (в Мюнхене), а ответный матч – 8 мая (в Мадриде). Оба поединка стартуют в 22:00 (по Киеву).

Напомним, что 26 апреля Реал сыграет на выезде против Реал Сосьедад. Было много разговоров о ротации в составе мадридского клуба, это касается в голкиперской позиции. Не исключено, что этот поединок Лунин проведет в запасе, а ворота "Королевского клуба" будет защищать Кепа. Начало встречи Ла Лиги в 22:00 (по киевскому времени).

Клуб украинского футболиста уверенно идет к чемпионству испанского первенства. После 32-х туров Реал идет лидером, набрав 81 балл. Подопечные Анчелотти опережают ближайшего конкурента, которым является Барселона, уже на 11 очков. Отрыв увеличился после прошлого уикенда, когда Реал в Эль Класико победил "блаугранас" 3:2.