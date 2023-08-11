С помощью московских попов: Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал обновленный список боксеров в легком весе. Первое лидерское место с собой сохранил Василий Ломаченко, несмотря на поражение от Девина Хейни.

Василий Ломаченко до сих пор не отпускает первое место в рейтинге WBC легкого дивизиона. И это после того, как украинский боксер с пророссийскими религиозными взглядами досадно проиграл Дэвину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Бой двух лучших боксеров могут санкционировать

В спину Ломаченко уже "дышит" Шакур Стивенсон, который бросил вызов Василию. Их бой вскоре может быть санкционирован после того, как абсолютный чемпион мира по этому весу Дэвин Хейни не сделал титул вакантным.

Интересно, что глава Top Rank сообщил, Ломаченко отказывается от боя против второго номера рейтинга WBC. Василий аргументирует свое решение тем, что хочет больше времени на отдых. Шакур может сойтись на ринге с третьим или четвертым номером в рейтинге легкого веса от WBC.

Топ-3 лучших замкнул Исаак Круз.

Десятку рейтинга WBC замыкает австралиец Джордж Камбосос, в свое время мог выйти в ринг против Ломаченко. Но тогда Усилию было явно не до бокса, он встал на защиту родного Белгород-Днестровского, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Недавно Камбосос снова сказал о желании провести поединок против украинца.

Рейтинг WBC в легком весе