Дважды свергнутый Александром Усиком боксер подерется с Робертом Хелениусом. Это будет прежде встреча этих боксеров на одном ринге, которая состоится 12 августа на "О2 Arena" в Лондоне. Первоначально Джошуа должен был подраться против Диллиана Уайта, но тот провалил допинг-тест.

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Джошуа: Нам отдают должное только после побед

Накануне этого поединка Энтони Джошуа вспомнил о своих поединках, которые заканчивались поражениями. Британец признался, как из них стала для него самой болезненной.

Самое болезненное поражение было во втором поединке против Усика. Чрезвычайно болезненное. Уважаю ли я Усика? Это просто болезненное поражение,

– заявил Джошуа.

Энтони рассказал, что провел слабое сражение, а в его голове даже не было мыслей о поражении. Также Джошуа еще раз заявил, что отдал боксу всю свою жизнь и пошел на немалые жертвы ради этого вида спорта. Поэтому у него горло подступает ком, когда он рассказывает о своих поражениях.

Когда ты отдаешь все силы, это почему-то непросто. Нам отдают должное только после побед. У бокса нет серебряных медалей. Того, что я сделал, оказалось мало,

– добавил британский боксер.

Напомним, что Джошуа впервые подрался против Усика 21 сентября 2021 года. Тогда боксеры провели все 12-раундовое сражение, в котором судьи были единогласными – победа украинца на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

Их вторая встреча была 20 августа 2022-го в Джидде в Саудовской Аравии. Джошуа и Усик снова отбоксировали все 12 раундов, но на этот раз судейские баллы разделились – двое из них отдали победу украинцу, а один был на стороне Энтони. Джошуа не смог взять реванш в Усике, из-за чего был сильно расстроен. У британца сдали нервы.

Кроме Джошуа, в августе 2023-го свое сражение проведет и наш Александр Усик, который 26 числа во Вроцлаве встретится с Дэниелом Дюбуа. Хотя украинец хотел поединок за абсолют против Тайсона Фьюри, но "Цыганскому королю" удалось скрыться от Усика.