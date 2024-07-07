В воскресенье, 7 июля, состоялся восьмой этап Бриллиантовой лиги в Париже. Во время соревнований Ярослава Магучих переписала украинскую и мировую историю прыжков в высоту, установив новый исторический рекорд.

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Комментарий Ярославы Магучих после установления рекорда

Украинская легкоатлетка чувствовала, что сможет взять высоту 2,10 метра.

Наконец я вписала Украину в историю мировой атлетики. Перед этим соревнованием у меня были ощущения, что я готова прыгать 2,07 метра и, возможно, 2,10 метра,

– рассказала Ярослава Магучих.

Интересно. Мировой рекорд по прыжкам в высоту не обновлялся 37 лет. Последнее достижение принадлежало Стефке Костадиновой, которое она установила в 1987 году, когда взяла высоту 2,09 метра.

Отметим, что Ярослава Магучих является третьей легкоатлеткой в мировой истории, которая имеет два прыжка от 2,07 метра и выше.