В воскресенье, 7 июля, состоялся восьмой этап Бриллиантовой лиги в Париже. Во время соревнований Ярослава Магучих переписала украинскую и мировую историю прыжков в высоту, установив новый исторический рекорд.
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Комментарий Ярославы Магучих после установления рекорда
Украинская легкоатлетка чувствовала, что сможет взять высоту 2,10 метра.
Наконец я вписала Украину в историю мировой атлетики. Перед этим соревнованием у меня были ощущения, что я готова прыгать 2,07 метра и, возможно, 2,10 метра,
– рассказала Ярослава Магучих.
Отметим, что Ярослава Магучих является третьей легкоатлеткой в мировой истории, которая имеет два прыжка от 2,07 метра и выше.