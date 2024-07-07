У неділю, 7 липня, відбувся восьмий етап Діамантової ліги в Парижі. Під час змагань Ярослава Магучіх переписала українську та світову історію стрибків у висоту, встановивши новий історичний рекорд.
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Коментар Ярослави Магучіх після встановлення рекорду
Українська легкоатлетка відчувала, що зможе взяти висоту 2,10 метра.
Нарешті я вписала Україну в історію світової атлетики. Перед цим змаганням у мене були відчуття, що я готова стрибати 2,07 метра і, можливо, 2,10 метра,
– розповіла Ярослава Магучіх.
Відзначимо, що Ярослава Магучіх є третьою легкоатлеткою в світовій історії, яка має два стрибки від 2,07 метри та вище.