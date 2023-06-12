Поединок в Бремене станет дебютным для Сергея Реброва в статусе главного тренера сборной Украины. Для Германии игра будет юбилейной – 1000-й за все время существования "Бундестима".

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Свой девятый матч против сборной Германии украинская команда проведет в желтом комплекте формы. Вратарь сборной Украины будет играть в зеленой форме.

Комплект формы сборной Украины на матч против Германии / УАФ

"Бундестим" сыграет в комбинированной бело-черной форме, изготовленной специально к этой встрече. Известно, что футболки сборной Германии после матча будут выставлены на аукцион, а деньги пойдут в поддержку Украины.

Форма Германии на 1000-й матч / УАФ

Напомним, что в 2023 году "сине-желтые" сыграли два поединка: спарринг с Брентфордом (2:0) и матч отбора Евро-2024 против Англии (0:2). Обе встречи украинцы провели в желтой форме.

Важно! Товарищеский матч Германия – Украина состоится 12 июня на "Везерштадионе" в Бремене. Игра начнется в 19.00. 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.