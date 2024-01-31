Хочет выбросить звезд из команды: тренер Жироны выдвинул жесткие условия перед руководством Барселоны
Источник:El Nacional
По окончании сезона-2023/2024 дороги Хави и Барселоны разойдутся. Легенда клуба заверил, что команде, которая переживает не лучший период в своей истории, нужны изменения, поэтому покидает тренерский мостик "блаугранас".
Европейская пресса уже гадает, кто будет преемником Хави у руля Барселоны. Среди фаворитов называют нынешнего наставника лидера Ла Лиги Жироны Мичела Санчеса. На фоне всех инсайдов наставник "красно-белых" выступил с официальным комментарием, после которого болельщики Жироны смогли облегченно выдохнуть.
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Слухи о Мичеле не угасают
Но слухи о приходе Мичела в каталонский гранд не утихают даже после его реакции. Появилась новая информация о процессе переговоров тренера с потенциально новым для него клубом. По информации издания, Мичел уже провел встречу с руководством Барселоны и даже выдвинул свои условия.
Мичел хочет видеть с собой в Барселоне Эрика Гарсию, Савио Морейру и Алейшу Гарсию. В то же время каталонский клуб потеряет ведущих звезд команды в случае назначения испанского специалиста. Мичел укажет "на дверь" Маркосу Алонсо, Жюлю Кунде, Роберту Левандовскому и Жоау Феликсу.
Следует отметить, что последний из этого перечня по окончанию сезона-2023/2024 вернется в Атлетико Мадрид, которому принадлежат его права.
Что касается других трех звезд Барселоны, то все они имеют действующие контракты с клубом: Левандовский (до 30 июня 2026 года плюс опция пролонгации еще на год), Кунде (до конца июня 2027-го) и Алонсо (до 30 июня 2024-го плюс опция продления соглашения еще на год). Все эти игроки стали футболистами испанского гранда летом и осенью 2022-го года.
К слову. Мичел Санчес связан с Жироной контрактом до конца июня 2026-го года. Работает с испанским клубом с лета 2021-го. Его команда после 22-х матчей лидирует в Ла Лиге, набрав 55 баллов. Лишь на один пункт меньше у мадридского Реала. Правда, "сливочные" провели на один поединок меньше.
Что касается Барселоны, то "блаугранас" с 44 очками идут 4-ми. Столько же баллов у третьего мадридского Атлетико.
Кто еще может сменить Хави в тренерском кресле Барселоны
- Мичел Санчес (Жирона)
- Роберто Де Дзерби (Брайтон)
- Рафа Маркес (Барселона Б)
- Тьяго Мотта (Болонья)
- Хулен Лопетеги (без клуба)
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)