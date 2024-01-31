Європейська преса вже гадає, хто буде наступником Хаві біля керма Барселони. Серед фаворитів називають нинішнього наставника лідера Ла Ліги Жирони Мічела Санчеса. На тлі усіх інсайдів наставник "червоно-білих" виступив із офіційним коментарем, після якого уболівальники Жирони змогли полегшено видихнути.

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Чутки про Мічела не згасають

Але чутки про прихід Мічела до каталонського гранда не вщухають навіть після його реакції. З'явилась нова інформація про процес перемовин тренера із потенційно новим для нього клубом. За інформацією видання, Мічел вже провів зустріч із керівництвом Барселони та навіть висунув свої умови.

Мічел хоче бачити із собою у Барселоні Еріка Гарсію, Савіо Морейру та Алейшу Гарсію. Водночас каталонський клуб втратить провідних зірок команди у випадку призначення іспанського спеціаліста. Мічел вкаже "на двері" Маркосу Алонсо, Жюлю Кунде, Роберту Левандовському та Жоау Феліксу.

Слід відзначити, що останній із цього переліку по закінченню сезону-2023/2024 повернеться в Атлетіко Мадрид, якому належать його права.

Щодо інших трьох зірок Барселони, то усі вони мають чинні контракти із клубом: Левандовський (до 30 червня 2026 року плюс опція пролонгації ще на рік), Кунде (до кінця червня 2027-го) та Алонсо (до 30 червня 2024-го плюс опція продовження угоди ще на рік). Усі ці гравці стали футболістами іспанського гранда влітку та осінню 2022-го року.

До слова. Мічел Санчес пов'язаний із Жироною контрактом до кінця червня 2026-го року. Працює з іспанським клубом із літа 2021-го. Його команда після 22-х матчів лідирує в Ла Лізі, набравши 55 балів. Лише на один пункт менше у мадридського Реала. Щоправда, "вершкові" провели на один поєдинок менше. Щодо Барселони, то "блаугранас" із 44 очками йдуть 4-ми. Стільки ж балів у третього мадридського Атлетіко.

Хто ще може змінити Хаві у тренерському кріслі Барселони