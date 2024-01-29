В СМИ рассматривают сразу несколько кандидатов на должность нового главного тренера Барселоны, которые достойно изменят клубную легенду после ухода Хави. Одним из фаворитов этого списка является нынешний наставник лидера Ла Лиги Жироны Мичел Санчес.

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Как на слухи реагирует Мичел

Главный тренер "красно-белых" отреагировал на сватовство к рулю "блаугранас". Мичел несколько успокоил болельщиков Жироны, заметив, что у него есть действующий контракт с каталонским клубом, за который выступают Артем Довбык и Виктор Цыганков.

Я тренер Жироны, а Хави – тот, кто лучше знает Барселону. У меня действующий контракт с клубом до 2026 года (до 30 июня 2026 года) – 24 Канал). Хави – это и есть Барса,

– заявил Мичел.

Отметим, что Мичел возглавляет Жирону с лета 2021-го, проведя во главе команды уже 117 матчей. Хави же руководит Барселоной с октября 2021-го (122 поединка под его руководством).

К слову. Жирона после 22-х туров возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги-2023/2024, набрав 55 баллов. Только на один пункт меньше у второго мадридского Реала. Барселона с 44 очками идет 4-ю. 27 января "блаугранас" проиграли дома Вильярреалу 3:5.

Напомним, что 24 января Барселона вылетела из Кубка Короля от Атлетик Бильбао на стадии четвертьфинала 4:2. Теперь подопечные Хави сконцентрируют свое внимание на Ла Лиге и Лиге чемпионов., где уже 21 февраля сыграют на выезде против Наполи.

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