Европейская пресса уже гадает, кто будет преемником Хави у руля Барселоны. Среди фаворитов называют нынешнего наставника лидера Ла Лиги Жироны Мичела Санчеса. На фоне всех инсайдов наставник "красно-белых" выступил с официальным комментарием, после которого болельщики Жироны смогли облегченно выдохнуть.
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Слухи о Мичеле не угасают
Но слухи о приходе Мичела в каталонский гранд не утихают даже после его реакции. Появилась новая информация о процессе переговоров тренера с потенциально новым для него клубом. По информации издания, Мичел уже провел встречу с руководством Барселоны и даже выдвинул свои условия.
Мичел хочет видеть с собой в Барселоне Эрика Гарсию, Савио Морейру и Алейшу Гарсию. В то же время каталонский клуб потеряет ведущих звезд команды в случае назначения испанского специалиста. Мичел укажет "на дверь" Маркосу Алонсо, Жюлю Кунде, Роберту Левандовскому и Жоау Феликсу.
Следует отметить, что последний из этого перечня по окончанию сезона-2023/2024 вернется в Атлетико Мадрид, которому принадлежат его права.
Что касается других трех звезд Барселоны, то все они имеют действующие контракты с клубом: Левандовский (до 30 июня 2026 года плюс опция пролонгации еще на год), Кунде (до конца июня 2027-го) и Алонсо (до 30 июня 2024-го плюс опция продления соглашения еще на год). Все эти игроки стали футболистами испанского гранда летом и осенью 2022-го года.
Кто еще может сменить Хави в тренерском кресле Барселоны
- Мичел Санчес (Жирона)
- Роберто Де Дзерби (Брайтон)
- Рафа Маркес (Барселона Б)
- Тьяго Мотта (Болонья)
- Хулен Лопетеги (без клуба)
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)