Украинская ассоциация футбола решила изменить подход к лицензированию стадионов. Теперь все стадионы Украины разделены на четыре категории. Те, которые получили четвертую категорию, имеют право принимать международные матчи. Таких стадионов в Украине только шесть.

О том, какие стадионы могут принимать игры национальных сборных и еврокубковые поединки разных стадий, сообщается на официальном сайте УАФ. Достойно внимания: Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Украине "Арена Львов" (Львов);

"Днепр-Арена" (Днепр);

НСК "Олимпийский" (Киев);

ОСК "Металлист" (Харьков);

"Славутич-Арена" (Запорожье);

"Черноморец" (Одесса). Эти стадионы могут принимать в Украине любые матчи под эгидой УАФ – игры кубка и чемпионов. Кроме того, есть перечень стадионов, которые получили право принимать матчи УПЛ. "Авангард" (Луцк);

"Авангард" (Ужгород);

"Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава);

"Динамо" им. В. Лобановского (Киев);

"Звезда" (Кропивницкий);

"Колос" (с. Ковалевка, Киевская обл.);

"Метеор" (Днепр);

КСК "Ника" (Александрия);

"Оболонь-Арена" (Киев);

Стадион им. В. Бойко (Мариуполь);

Тернопольский городской стадион (Тернополь);

"Украина" (Львов);

Центральный городской стадион (Николаев);

Центральный стадион (Черкассы);

ОНСЦ "Чернигов" (Чернигов).