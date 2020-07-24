Какие стадионы в Украине могут принять еврокубки: УАФ обновила перечень
Украинская ассоциация футбола решила изменить подход к лицензированию стадионов. Теперь все стадионы Украины разделены на четыре категории. Те, которые получили четвертую категорию, имеют право принимать международные матчи. Таких стадионов в Украине только шесть.
О том, какие стадионы могут принимать игры национальных сборных и еврокубковые поединки разных стадий, сообщается на официальном сайте УАФ.
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- "Арена Львов" (Львов);
- "Днепр-Арена" (Днепр);
- НСК "Олимпийский" (Киев);
- ОСК "Металлист" (Харьков);
- "Славутич-Арена" (Запорожье);
- "Черноморец" (Одесса).
Эти стадионы могут принимать в Украине любые матчи под эгидой УАФ – игры кубка и чемпионов.
Кроме того, есть перечень стадионов, которые получили право принимать матчи УПЛ.
- "Авангард" (Луцк);
- "Авангард" (Ужгород);
- "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава);
- "Динамо" им. В. Лобановского (Киев);
- "Звезда" (Кропивницкий);
- "Колос" (с. Ковалевка, Киевская обл.);
- "Метеор" (Днепр);
- КСК "Ника" (Александрия);
- "Оболонь-Арена" (Киев);
- Стадион им. В. Бойко (Мариуполь);
- Тернопольский городской стадион (Тернополь);
- "Украина" (Львов);
- Центральный городской стадион (Николаев);
- Центральный стадион (Черкассы);
- ОНСЦ "Чернигов" (Чернигов).
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