Які стадіони в Україні можуть прийняти єврокубки: УАФ оновила перелік
Українська асоціація футболу вирішила змінити підхід до ліцензування стадіонів. Тепер всі стадіони України поділено на чотири категорії. Ті, які отримали четверту категорію, мають право приймати міжнародні матчі. Таких стадіонів в Україні лише шість.
Про те, які стадіони можуть приймати ігри національних збірних та єврокубкові поєдинки різних стадій, повідомляється на офіційному сайті УАФ.
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- "Арена Львів" (Львів);
- "Дніпро-Арена" (Дніпро);
- НСК "Олімпійський" (Київ);
- ОСК "Металіст" (Харків);
- "Славутич-Арена" (Запоріжжя);
- "Чорноморець" (Одеса).
Ці стадіони можуть приймати в Україні будь-які матчі під егідою УАФ – ігри кубку та чемпіонів.
Окрім того, є перелік стадіонів, які отримали право приймати матчі УПЛ.
- "Авангард" (Луцьк);
- "Авангард" (Ужгород);
- "Ворскла" ім. О. Бутовського (Полтава);
- "Динамо" ім. В. Лобановського (Київ);
- "Зірка" (Кропивницький);
- "Колос" (с. Ковалівка, Київська обл.);
- "Метеор" (Дніпро);
- КСК "Ніка" (Олександрія);
- "Оболонь-Арена" (Київ);
- Стадіон ім. В. Бойка (Маріуполь);
- Тернопільський міський стадіон (Тернопіль);
- "Україна" (Львів);
- Центральний міський стадіон (Миколаїв);
- Центральний стадіон (Черкаси);
- ОНСЦ "Чернігів" (Чернігів).