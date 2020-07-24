Українська асоціація футболу вирішила змінити підхід до ліцензування стадіонів. Тепер всі стадіони України поділено на чотири категорії. Ті, які отримали четверту категорію, мають право приймати міжнародні матчі. Таких стадіонів в Україні лише шість.

Про те, які стадіони можуть приймати ігри національних збірних та єврокубкові поєдинки різних стадій, повідомляється на офіційному сайті УАФ. Варте уваги: Вболівальникам дозволили відвідувати футбольні матчі в Україні "Арена Львів" (Львів);

"Дніпро-Арена" (Дніпро);

НСК "Олімпійський" (Київ);

ОСК "Металіст" (Харків);

"Славутич-Арена" (Запоріжжя);

"Чорноморець" (Одеса). Ці стадіони можуть приймати в Україні будь-які матчі під егідою УАФ – ігри кубку та чемпіонів. Окрім того, є перелік стадіонів, які отримали право приймати матчі УПЛ. "Авангард" (Луцьк);

"Авангард" (Ужгород);

"Ворскла" ім. О. Бутовського (Полтава);

"Динамо" ім. В. Лобановського (Київ);

"Зірка" (Кропивницький);

"Колос" (с. Ковалівка, Київська обл.);

"Метеор" (Дніпро);

КСК "Ніка" (Олександрія);

"Оболонь-Арена" (Київ);

Стадіон ім. В. Бойка (Маріуполь);

Тернопільський міський стадіон (Тернопіль);

"Україна" (Львів);

Центральний міський стадіон (Миколаїв);

Центральний стадіон (Черкаси);

ОНСЦ "Чернігів" (Чернігів).