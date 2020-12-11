Украинский биатлонист Сергей Семенов не смог помочь сборной Украины на стартовых этапах Кубка мира. По результатам обследований врачи склоняются к мононуклеозу у спортсмена.

Долго никто не мог разобраться, что же за проблем со здоровьем у биатлониста Сергея Семенова. После проведения анализов врачи считают, что у украинца был мононуклеоз. О своем состоянии здоровья Семенов рассказал в комментарии для "Суспильне Спорт".

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Результаты обследования организма Семенова

Вирус мог попасть в организм биатлонистов из Украины через плохо вымытую посуду. Правда, обследование не выявило осложнений на органы или сердце Семенова.

Что такое мононуклеоз? Острое антропонозное вирусное заболевание, вызванное вирусом Эпштейна-Барр. Инфицирование происходит через контакт со слюной, например поцелуй и загрязненные слюной предметы: обмен кусочками пищи, питья из одного стакана или бутылки. Инфицирования также возможно через переливание крови, пересадку костного мозга или органов.

Сейчас спортсмен тренируется в щадящем режиме в Швейцарии. Сергей анонсировал, что вероятно вернется в расположение сборной Украины в январе.

Касательно соревновательной практики, то биатлонист будет принимать решение совместно с тренерским штабом. Пока неизвестно, успеет ли один из лидеров украинской команды восстановиться к этапам Кубка мира в немецком Оберхофе.

К слову. Сразу 12 гонок примет немецкий Оберхоф. Шестой этап Кубка мира пройдет с 7-10 января. Седьмой – с 13-17 января.

"Остается только ждать, когда организм полностью восстановится. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Температуры уже нет в течение недели точно, даже дней десять. То есть сама болезнь уже прошла, сейчас чувствую слабость после нее, такие последствия течении этого вируса. Пока борюсь с этим ", - сказал Семенов.

Добавим, что сегодня, 11 декабря, мужчины в спринте начнут третий этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Украинская команда выйдет в следующем составе:

28. Антон Дудченко

37. Артем Прима

50. Дмитрий Пидручний

68. Руслан Ткаленко

85. Богдан Цымбал