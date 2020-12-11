Український біатлоніст Сергій Семенов не зміг допомогти збірній Україні на стартових етапах Кубка світу. За результатами обстежень лікарі схиляються до мононуклеозу у спортсмена.

Довго ніхто не міг розібратись, що ж за проблеми зі здоров'ям у біатлоніста Сергія Семенова. Після проведення аналізів лікарі вважають, що в українця був мононуклеоз. Про свій стан здоров'я Семенов розповів у коментарі для "Суспільне Спорт".

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Результати обстеження організму Семенова

Вірус міг потрапити в організм біатлоніста з України через погано вимитий посуд. Щоправда, обстеження не виявило ускладнень на органи чи серце Семенова.

Що таке мононуклеоз? Гостре антропонозне вірусне захворювання, спричинене вірусом Епштейна-Барр. Інфікування відбувається через контакт зі слиною, наприклад поцілунок і забруднені слиною предмети: обмін шматочками їжі, пиття з однієї склянки чи пляшки. Інфікування також можливе через переливання крові, пересадку кісткового мозку чи органів.

Зараз спортсмен тренується у щадному режимі у Швейцарії. Сергій анонсував, що ймовірно повернеться до розташування збірної України у січні.

Щодо змагальної практики, то тут біатлоніст буде приймати рішення спільно з тренерським штабом. Наразі невідомо, чи встигне один з лідерів української команди відновитись до етапів Кубка світу у німецькому Оберхофі.

До слова. Відразу 12 гонок прийме німецький Оберхоф. Шостий етап Кубка світу відбуватиметься з 7-10 січня. Сьомий – з 13-17 січня.

"Залишається лише чекати, коли організм повністю відновиться. Сподіваюсь, що це відбудеться якомога швидше. Температури немає вже протягом тижня точно, навіть днів десять. Тобто сама хвороба вже минула, нині відчуваю слабкість після неї, такі наслідки перебігу цього вірусу. Поки борюся з цим", – сказав Семенов.

Додамо, що сьогодні, 11 грудня, чоловіки у спринті розпочнуть третій етап Кубка світу у австрійському Хохфільцені. Українська команда вийде у наступному складі:

28. Антон Дудченко

37. Артем Прима

50. Дмитро Підручний

68. Руслан Ткаленко

85. Богдан Цимбал