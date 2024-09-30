Вернусь на вершину 21 декабря, – Фьюри о реванше с Усиком
Источник:Тайсон Фьюри
Британский боксер Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от реванша с Александром Усиком. Британец уверен, что одолеет украинца в противостоянии.
В мае 2024 года состоялся бой за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца раздельным решением судей, однако между боксерами еще состоится реванш.
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Фьюри уверен в своих силах на реванш
Британец еще даже не начал тренировочный лагерь и даже не планирует это делать в ближайшее время, однако уже длительное время работает именно разговорами о том, что он одолеет Усика.
На этот раз в своем инстаграме Фьюри выложил рейтинг, где украинец находится на вершине, сообщив, что 21 декабря именно он займет это место.
Ожидания Тайсона Фьюри / Скриншот из сторис боксера
Напомним, что реванш между Фьюри и Усиком состоится 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии.