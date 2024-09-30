У травні 2024 року відбувся бій за абсолют між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця роздільним рішенням суддів, однак між боксерами ще відбудеться реванш.

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Ф'юрі впевнений у своїх силах на реванш

Британець ще навіть не розпочав тренувальний табір і навіть не планує це робити найближчим часом, однак вже тривалий час працює саме розмовами про те, що він здолає Усика.

Цього разу у своєму інстаграмі Ф'юрі виклав рейтинг, де українець знаходиться на вершині, повідомивши, що 21 грудня саме він займе це місце.



Очікування Тайсона Ф'юрі / Скриншот зі сторіс боксера

Нагадаємо, що реванш між Ф'юрі та Усиком відбудеться 21 грудня 2024 року у Саудівській Аравії.