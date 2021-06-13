Нидерланды Де Бура или Украина Шевченко: какая сборная сильнее на Евро-2020

Первым соперником сборной Украины на Евро-2020 станут Нидерланды. Все, что стоит знать об этой команде – в материале Спорт 24.

За спиной Нидерландов

Сборная Нидерландов будет первым соперником команды Андрея Шевченко на Евро-2020. Первый матч – первый сложный экзамен для наших ребят. В рейтинге ФИФА Нидерланды располагаются на 16 месте. Украинская сборная находится за спиной у будущего соперника – 24 строчка.

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Голландцы опережают сборную Украины и по стоимости команды. Специализированный портал Transfermarkt еще накануне Евро-2020 составил рейтинг самых дорогих сборных, которые будут выступать на турнире. Обе сборные вошли в топ-20.

Стоимость сборной Нидерландов составила 637,05 миллиона евро и заняла 8 место. При этом команда из Украины была оценена в 197,20 миллиона евро. Интересно, что наш первый соперник на Евро-2020 стал самой дорогой сборной в группе С.

Заявка сборной Австрии оценена в 320,60 миллиона евро – 11 строчка. Северная Македония – 61,80 миллиона евро и 31 место в Европе.

История противостояний

Украина и Нидерланды встречались между собой лишь в двух товарищеских поединках. В 2008 году футболисты Нидерландов уверенно победили в Роттердаме – 3:0, а в 2010 году была расписана ничья на "Донбасс Арене" – 1:1. В составе украинцев голом тогда отметился бывший игрок Динамо Александр Алиев.

Победа в стартовом матче Евро-2020 может стать первой для Украины в истории противостояний.

Кадровые потери сборных

Нидерландская сборная продолжает страдать от кадровых потерь. Накануне турнира основной голкипер команды Яспер Силлессен получил положительный тест на коронавирус. Поэтому главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур принял сложное решение исключить из заявки на чемпионат Евро опытного стража ворот.

Также не поможет команде полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек. У игрока центрального звена поля травма. Накануне матча с Украиной нидерландцы понесли очередные потери. Поединок пропустит ключевой защитник Маттейс Де Лигт. 21-летний футболист не успел восстановиться к матчу.

Как известно, на чемпионат Европы не поехал капитан Нидерландов Вирджил ван Дейк. Именно пара защитников ван Дейк – Де Лигт является основной в сборной Нидерландов.

Скорее всего, в матче с Украиной в центре защиты выйдут Стефан де Врей из Интера и Натан Аке, защищающий цвета Манчестер Сити.

Первый номер в воротах сборной Нидерландов достанется Мартену Стекеленбургу, который дебютировал в сборной еще в 2004 году.

Украинская команда не поехала на турнир сильнейшим составом. Из-за травм чемпионат Европы пропустят Виталий Буяльский (Динамо) Жуниор Мораес, Валерий Бондарь (оба-Шахтер) и Виктор Коваленко (Аталанта). Однако тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко уже нашел игроков, которые заменят травмированных сборников.

Преимущество голландцев

Преимуществом нашего соперника будут родные трибуны. Матч смогут посетить около 16 тысяч футбольных фанатов. При этом украинские болельщики не смогут увидеть поединок с трибун Йохан Кройф арена. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону Евросоюза.

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Выступления на Евро

Нидерланды 9 раз выступали в финальных стадиях чемпионата Европы. Худшим для сборной годом был 2016-й, когда команда впервые с 1984 года даже не смогла пройти квалификацию.

"Оранжевые" – чемпионы Европы 1988 года, это единственный крупный международный трофей сборной. В финале они обыграли сборную СССР.

Нидерландская сборная не выходит в плей-офф с 2008 года. В 1976 команда финишировала третьей. В 1992, 2000 и 2004 годах нидерландцы останавливались в полуфинале.

До домашнего Евро-2012 украинцы и вообще не играли в финальных стадиях, но Евро-2020 станет для наших футболистов уже третьим подряд.

Перед началом чемпионата Европы в пассиве Украины аж 5 поражений в 6 поединках. Единственная победа датирована 2012 годом, когда украинцы на старте Евро-2012 неожиданно одолели шведов 2:1. Оба мяча в Киеве забил уже нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Эти голы пока первые и единственные в финальных турнирах чемпионатов Европы для украинцев.

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