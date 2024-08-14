Их соперницами были Элизе Мертенс и Ван Яфань соответственно. Оба матча продолжались по три сета и, к счастью, закончились победами наших спортсменок, сообщает 24 Канал.

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Элизе Мертенс – Марта Костюк 1:2 (4:6, 6:2, 4:6)

Первая ракетка Украины в третий раз встречалась с соперницей из Бельгии. После поединка, который длился 2 часа 20 минут, Марта Костюк вышла вперед в очных встречах.

В первом сете теннисистки хоть и не без проблем, но стабильно брали геймы на своих подачах. Решающим стал десятый, который украинка уверенно взяла "под ноль", сделав не только первый брейк, но и сразу оформила победу в партии.

Следующий сет начался с выигранного гейма Марты, но после этого первая ракетка Бельгии сделала рывок, взяв пять геймов подряд. В итоге, Элизе спокойно довела партию до победы – 6:2.

Поэтому все решалось в третьем сете. Он начался неудачно для Костюк, которая проиграла первые два гейма, впрочем сразу смогла отыграться. Как и в первой партии, дело дошло до решающего десятого гейма, в котором украинка снова сделала брейк и одержала победу.

Элина Свитолина – Яфань Ван 2:1 (5:7, 6:3, 6:2)

Второй на корт Цинциннати из украинок вышла Элина Свитолина. Она также проводила третий очный поединок с соперницей и теперь впереди в истории противостояний.

Матч начался достаточно хорошо для третьей ракетки Украины. Она со старта сделала себе гандикап и имела преимущество 4:1. Однако китаянка сначала смогла догнать Элину, а затем сделать еще один брейк и забрать сет со счетом 5:7.

Во второй партии обе теннисистки уверенно защищали свою подачу, не позволяя сопернице даже дойти до 40:40. Единственным исключением стал шестой гейм, в котором украинка со второй попытки сделала брейк. В итоге – 6:3.

Третий сет уже полностью был под контролем Свитолиной. Она брейконула на старте и забрала седьмой гейм на подаче соперницы "под ноль", сама же при этом действовала безошибочно на своей подаче – 6:2.

Справка. В "тысячнике" в Цинциннати также примут участие Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Они сыграют свои матчи в ночь с 14 на 15 августа.

Отметим, что в следующем круге Марта Костюк сыграет против Лулу Радовчич, а Элина Свитолина встретится с победительницей пары Лучия Бронцетти – Виктория Азаренко.