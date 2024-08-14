Їх суперницями були Елізе Мертенс і Ван Яфань відповідно. Обидва матчі тривали по три сети й, на щастя, закінчилися перемогами наших спортсменок, повідомляє 24 Канал.

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Елізе Мертенс – Марта Костюк 1:2 (4:6, 6:2, 4:6)

Перша ракетка України втретє зустрічалася з суперницею з Бельгії. Після поєдинку, який тривав 2 години 20 хвилин, Марта Костюк вийшла вперед в очних зустрічах.

У першому сеті тенісистки хоч і не без проблем, але стабільно брали гейми на своїх подачах. Вирішальним став десятий, який українка впевнено взяла "під нуль", зробивши не тільки перший брейк, а й одразу оформила перемогу в партії.

Наступний сет розпочався з виграного гейму Марти, але після цього перша ракетка Бельгії зробила ривок, взявши п'ять геймів поспіль. У підсумку, Елізе спокійно довела партію до перемоги – 6:2.

Тож усе вирішувалося у третьому сеті. Він розпочався невдало для Костюк, яка програла перші два гейми, утім одразу змогла відігратися. Як і в першій партії, справа дійшла до вирішального десятого гейму, в якому українка знову зробила брейк та здобула перемогу.

Еліна Світоліна – Яфань Ван 2:1 (5:7, 6:3, 6:2)

Другою на корт Цинциннаті з українок вийшла Еліна Світоліна. Вона також проводила третій очний поєдинок із суперницею й тепер попереду в історії протистоянь.

Матч розпочався досить добре для третьої ракетки України. Вона зі старту зробила собі гандикап і мала перевагу 4:1. Проте китаянка спочатку змогла наздогнати Еліну, а згодом зробити ще один брейк і забрати сет з рахунком 5:7.

У другій партії обидві тенісистки впевнено захищали свою подачу, не дозволяючи суперниці навіть дійти до 40:40. Єдиним виключенням став шостий гейм, в якому українка з другої спроби зробила брейк. У підсумку – 6:3.

Третій сет вже повністю був під контролем Світоліної. Вона брейконула на старті й забрала сьомий гейм на подачі суперниці "під нуль", сама ж при цьому діяла безпомилково на своїй подачі – 6:2.

Довідка. У "тисячнику" в Цинциннаті також візьмуть участь Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна. Вони зіграють свої матчі в ніч з 14 на 15 серпня.

Зазначимо, що в наступному колі Марта Костюк зіграє проти Лулу Радовчич, а Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею пари Лучія Бронцетті – Вікторія Азарєнка.