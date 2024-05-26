Бурные овации: как на "Сантьяго Бернабеу" попрощались с легендой Реала – щемящее видео

Немецкий футболист Реала Тони Кроос провел свой последний матч на "Сантьяго Бернабеу". Болельщики "сливочных" устроили трогательное прощание легенде футбола.

Полузащитник с капитанской повязкой вывел Реал на игру против Бетиса. Перед стартовым свистком футболисты обеих команд устроили коридор почета, чтобы поблагодарить Крооса за невероятную карьеру, сообщает 24 Канал.

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Самый трогательный момент на стадионе Реала

Болельщики вывесили на трибунах огромный баннер с изображением немца и количества кубков, которое Тони завоевал в футболке мадридского гранда.

Спасибо, легенде,

– было написано на баннере фанов Реала.



Прощальный баннер для Тони Крооса / Скриншот из видео

Карло Анчелотти предоставил Кроосу почти все основное время поединка на "Сантьяго Бернабеу", заменив его на 87-й минуте игры. Вместо центрального полузащитника на поле появился Дани Себальйос. Фанаты и команды стоя провожали Тони за пределы поля. Кроос не дал волю своим эмоциям, а насладился этим трогательным моментом.

Что не скажешь о детях футболиста, которые были у границ футбольного поля.

Видео прощания с Тони Кроосом

Напомним, что 21 мая Кроос объявил, что Евро-2024 станет последним турниром в его карьере. После домашнего чемпионата Европы Тони повесит бутсы на гвоздь. Ранее Андрея Лунин трогательно попрощался со звездным одноклубником.

К сожалению, Реал не смог победно провести Крооса, сыграв в нулевую мировую с Бетисом. Однако эта игра уже не была важной для "сливочных", которые уже успели отпраздновать свое чемпионство Ла Лиги-2023/2024.

Уже 1 июня подопечные Анчелотти сыграют в финале Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Решающий поединок состоится на английском "Уэмбли".

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