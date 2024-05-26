Полузащитник с капитанской повязкой вывел Реал на игру против Бетиса. Перед стартовым свистком футболисты обеих команд устроили коридор почета, чтобы поблагодарить Крооса за невероятную карьеру, сообщает 24 Канал.
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Самый трогательный момент на стадионе Реала
Болельщики вывесили на трибунах огромный баннер с изображением немца и количества кубков, которое Тони завоевал в футболке мадридского гранда.
Спасибо, легенде,
– было написано на баннере фанов Реала.
Прощальный баннер для Тони Крооса / Скриншот из видео
Карло Анчелотти предоставил Кроосу почти все основное время поединка на "Сантьяго Бернабеу", заменив его на 87-й минуте игры. Вместо центрального полузащитника на поле появился Дани Себальйос. Фанаты и команды стоя провожали Тони за пределы поля. Кроос не дал волю своим эмоциям, а насладился этим трогательным моментом.
Что не скажешь о детях футболиста, которые были у границ футбольного поля.
Видео прощания с Тони Кроосом
Напомним, что 21 мая Кроос объявил, что Евро-2024 станет последним турниром в его карьере. После домашнего чемпионата Европы Тони повесит бутсы на гвоздь. Ранее Андрея Лунин трогательно попрощался со звездным одноклубником.
К сожалению, Реал не смог победно провести Крооса, сыграв в нулевую мировую с Бетисом. Однако эта игра уже не была важной для "сливочных", которые уже успели отпраздновать свое чемпионство Ла Лиги-2023/2024.
Уже 1 июня подопечные Анчелотти сыграют в финале Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Решающий поединок состоится на английском "Уэмбли".
Главное о карьере Тони Крооса в Реале
- Тони Кроос начал свои выступления за Реал в середине июля 2014-го года.
- Футболист сборной Германии превратился в настоящего лидера команды.
- С момента трансфера полузащитник провел в футболке "галактикос" 464 матча (47 – в текущем сезоне-2023/2024), в которых отметился 28 голами и 98 ассистами.
- Вместе с Реалом получил 22 кубка.